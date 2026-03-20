استاندار قزوین:
تنها راه پیروزی و غلبه بر مشکلات در سال ۱۴۰۵ ایستادگی است
استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی برای عبور از شرایط سخت، سال ۱۴۰۵ را سالی سرشار از موفقیت و پیشرفت برای مردم استان توصیف کرد و گفت: تنها راه پیروزی و غلبه بر مشکلات، ایستادگی و همراهی با همدلی و وفاق است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری عصر جمعه به مناسبت فرا رسیدن سال نو، ضمن تبریک حلول سال ۱۴۰۵ به مردم استان، با اشاره به بیانات رهبر شهید، مردم قزوین را مردمی انقلابی، وفادار و با همت والا خواند و اظهار داشت: مردم قزوین امروز در روزهای سخت ثابت کردند که در کنار هم هستند و ایمان دارم با همین همدلی میتوانیم مشکلات کشور و استان را حل کنیم.
وی با اشاره به چالشهای سال ۱۴۰۴، از جمله حوادث تلخ جنگ رمضان، شهادت جمعی از سرداران و هموطنان و همچنین ناآرامیهای دامن زده شده توسط دشمنان استکباری، خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ساقط کردن و تجزیه ایران عزیز هستند، اما چیزی که این سرزمین را حفظ کرده، ایستادگی، ایمان و وفاداری مردم است. امروز دشمنان از مقاومت مردم ایران ناامید شدهاند.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و دستاوردهای استان در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و یادآور شد: سفر پرخیر و برکت رییس جمهور به استان، امضای تفاهمنامههایی به ارزش ۱۰۰ همت از جمله پروژه انتقال آب سدطالقان به قزوین و تاکستان، آغاز عملیات اجرایی بیمارستان یک هزار تختخوابی هلدینگ پاسارگاد و تکمیل پروژههای بهداشتی و درمانی از جمله مهمترین رویدادهای عمرانی سال گذشته بود.
نوذری همچنین به پیشرفت پروژههای عمرانی، جادههای روستایی، توجه جدی به مسکن ملی و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، به حدود سه هزار و ۳۰۰ تقاضا در حوزه جوانی جمعیت پاسخ داده شد و پنج هزار واحد مسکن ملی نیز در سفر رییس جمهور به مردم تحویل داده شد و امیدواریم در سال جدید نیز بتوانیم چهار هزار واحد دیگر را آماده و تحویل دهیم.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مدیریت بازار در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: با همت مردم، اصناف و بازاریان، بازار استان تثبیت شده و کالاهای استراتژیک به میزان کافی موجود است.
استاندار قزوین در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا، به ویژه شهدای خدمت و رهبر شهید، افزود: سال ۱۴۰۴ سالی پر فراز و نشیب بود، اما امیدوارم با همدلی و اتحاد، سال ۱۴۰۵ سالی توأم با سلامتی، بهروزی و موفقیت برای همه مردم عزیز استان قزوین و ایران اسلامی باشد.