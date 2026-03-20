۱۶ لنج در حمله جنگنده های دشمن در بندر لنگه دچار حریق شد
فرماندار بندر لنگه اعلام کرد: بر اثر اصابت مستقیم موشک به لنجهای مردم محلی در اسکله این بندر، ۱۶ لنج در آتش سوخت.
به گزارش ایلنا، فواد مرادزاده با اعلام این خبر افزود: روز گذشته در پی حمله هوایی به اسکله تجاری بندرلنگه منجر به آتش سوزی عظیمی در آن شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه که با حمله مستقیم جنگنده های آمریکایی-اسرائیلی انجام شد دستکم ۱۶ فروند لنج باری متعلق به شهروندان بندرلنگه و بندرکنگ بهطور کامل در آتش سوخته و نابود شد.
فرماندار بندرلنگه یادآور شد: برخی رسانهها معاند روایت متفاوتی از این حادثه ارائه کردهاند اما آن چیز که مشخص است این است که موشک جنگنده های دشمن به لنجهای غیرنظامی برخورد کرده است که ابعاد گسترده تخریب و آتش سوزی در اسکله و حریق در لنجها این امر را نشان میدهد.
مرادزاده تاکید کرد: این شناورها نقش مهمی در تأمین معیشت دریانوردان و ساکنان منطقه داشته اند که هدف مستقیم قرار گرفتهاند و خسارات قابل توجهی به فعالان محلی وارد شده است.
به گزارش ایلنا، این چندمی حمله جنگنده های دشمن به شناورها و لنج های غیر نظامی در هرمزگان به شمار می رود، متجاوزان آمریکایی صهیونیستی یازدهم اسفند نیز در یک حمله هوایی، اسکله صیادی در شهر جاسک را با جنگنده مورد هجوم قرار دادند.
بر اثر این حمله بیش از ۱۰۰ لنج که متعلق به مردم این منطقه بود دچار حریق و آسیب جدی شد.