وضعیت ذخایر دارو و شیرخشک در آذربایجان شرقی پایدار است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، احسان رادین مهر افزایش تقاضا در دوره‌های بحرانی مانند جنگ را طبیعی خواند و تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی مردم برای کاهش فشار روانی خود از بابت تأمین داروی مورد نیاز، اقدام به خرید و نگهداری داروی دو یا سه ماه آینده خود می‌کنند ولی این اطمینان را به مردم می‌دهیم که وضعیت دارویی استان در حالت پایدار قرار دارد و فعلا مشکل چندانی در تأمین داروها به ویژه داروهای عمومی و داروی بیماری‌های مزمن از قبیل دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی نداریم.

وی در پاسخ به شکایت‌های مردمی مبنی بر کمبود شیر خشک اظهار کرد: متأسفانه در چند ماه اخیر و حتی قبل از آغاز جنگ، با کاهش تولید برخی از شرکت‌های داروسازی و شیر خشک مواجه هستیم. به طور مثال شیرخشک‌های با نام تجاری ببلاک و آپتامیل جزو این دسته هستند اما این به معنای فقدان کامل محصولات در بازار نیست. این نیاز از سمت سایر شرکت‌های تولید کننده رفع می‌شود. در حال حاضر شیرخشک‌های نان و گیگوز و حتی شیرهای لاکتوز فری به میزان کافی در داروخانه‌ها توزیع شده و برای شرایط جنگی نیز دپوی کافی صورت گرفته است.

وی مسائل مالی را علت اصلی کاهش تولید برشمرد و گفت: اصلاحات اقتصادی در حوزه دارو فعلا به علت شرایط جنگی متوقف شده است و این منجر به تولید کمتر از ظرفیت و توزیع حداقلی می‌شود. با توزیع قطره‌ چکانی ممکن است مردم کمبودهای مقطعی مشاهده کنند. لازم است در این شرایط که سطح اضطراب بالاست باید در کنار مردم بود و روند تولید و توزیع به نحوی مدیریت شود که بار روانی مضاعفی از بابت تأمین دارو به مردم وارد نشود.

رئیس انجمن داروسازی استان در پایان ضمن تأکید مجدد بر پایداری وضعیت دارویی گفت: ذخایر دارویی کافی برای تأمین نیاز دو ماه آینده مردم را در اختیار داریم و جای نگرانی نیست. بعد از تعطیلات عید هم مطمئناً شرکت‌های تأمین کننده با تمهیداتی که برای شرایط جنگی اندیشیده‌اند به روال عادی تولید ادامه می‌دهند تا مردم بتوانند بدون نگرانی داروهای خود را تهیه کنند.

