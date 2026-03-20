گروه تخصصی پایش و رصد محیط زیست آذربایجان شرقی در جنگ رمضان فعال شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده اظهار کرد: رصد و پایش زیست محیطی و اقدامات تخصصی از دیگر وظایف این گروه است که آمادگی ارایه خدمات در آن زمینه وجود دارد.

وی با محکوم کردن حمله دشمن صهیونی - امریکایی به زیرساخت ها به خصوص مدارس و بیمارستان ها و ادارات محیط زیست، گفت: گروهای تخصصی مخاطرات زیستی احتمالی و رصد و پایش تجاوزات غیرقانونی و غیراخلاقی حاصل تجاوز مشترک آمریکا - صهیونیست به آذربایجان شرقی را ضبط و ثبت می کنند.

حسن زاده با بیان اینکه برای هر گونه اقدامات تخصصی آمادگی لازم وجود دارد، افزود: این اقدامات با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای اخذ غرامت های جنگی انجام می شود؛ البته در جنگ ۱۲ روزه نیز این مستندسازی انجام شد.

وی با اشاره مجدد به آسیب ساختمان های محیط زیست آذربایجان شرقی، گفت: ساختمان حفاظت محیط زیست شهرستان های هشترود، شبستر، اسکو و بناب در حملات دشمن دچار آسیب شدند که به جز شهرستان بناب بقیه جزیی بوده است؛ در این حملات هیچ کدام از همکاران شهید یا مجروح نشدند.

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از ادارات حفاظت محیط زیست جنوب استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با حضور در برخی ادارات محیط زیست شهرستان های واقع در جنوب استان، از بخش‌های آسیب‌دیده در پی حملات جنگ اخیر بازدید کرد؛ حملاتی که با وجود خسارات وارده به ساختمان ها، به دلیل تمهیدات پیشگیرانه، هیچ‌گونه آسیبی به کارکنان وارد نکرد.

حسن‌زاده، از نزدیک در جریان خسارات وارد شده به این مجموعه ها در پی حملات اخیر جنگ صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.

در این بازدید، مدیرکل، ضمن بررسی وضعیت بخش‌های مختلف ساختمان ها و ارزیابی میزان خسارات، از سلامت کامل کارکنان ابراز خرسندی کرد و این مهم را حاصل برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی‌های لازم و اجرای تمهیدات حفاظتی از پیش طراحی‌شده دانست.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست، حتی در شرایط بحرانی، وظیفه‌ای مستمر و غیرقابل تعطیلی است و مجموعه محیط زیست استان با تمام توان در مسیر انجام مأموریت‌های خود پایبند خواهد بود.

انتهای پیام/