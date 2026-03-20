به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میثم نجف‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و حفظ پایداری ژئوپارک جهانی ارس، با همکاری مدیریت‌های گردشگری و ژئوپارک ارس و با مشارکت فعال همیاران ژئوپارک و فعالان محیط زیست به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در راستای حفظ ارزش‌های طبیعی، زمین‌شناختی و گردشگری این ژئوپارک جهانی، عملیات پاکسازی در ژئوسایت‌های «گچی قالاسی»، «کلیسای چوپان» و محدوده «راکفال» انجام شد و طی آن، پسماندهای رها شده جمع‌آوری و محیط پیرامون این آثار ارزشمند طبیعی پاکسازی گردید.

رئیس اداره ژئوپارک ارس با تأکید بر استمرار این اقدامات گفت: این پویش به‌صورت مستمر در سایر نقاط و ژئوسایت‌های این ژئوپارک در حال اجراست و در آینده نیز با مشارکت گسترده‌تر فعالان محیط زیست و علاقه‌مندان به طبیعت ادامه خواهد یافت.

