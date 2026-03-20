برق آذرشهر و اسکو پایدار است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تاکید بر اینکه برق شهرستان تبریز همچنان پایدار است و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تبریز در ایام نوروز نیز آماده خدمت رسانی به مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر هستند، گفت: در طول جنگ رمضان حملات دشمن صهیونی-آمریکایی برق شهرستان آذرشهر و شهر سردرود را دچار خسارت کرد، اما برق همچنان پایدار بوده و در طول تعطیلات سال نو نیز همکاران پای کار خواهند بود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اکبر فرجنیا اعلام کرد: در حملات آمریکایی، صهیونی به مناطق مختلف در آذربایجان شرقی، ساختمان های مدیریت برق شهرستان آذرشهر و اداره برق سردرود به صورت جدی آسیب دیده اند، اما خللی در خدمات رسانی و پایداری برق پیش نیامد.
وی با تسلیت مجدد شهادت قائد و امام امت حضرت آیتالله العظمی خامنهای و سایر شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: در چند روز گذشته مناطق مختلف کشور از جمله آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز مورد حملات آمریکایی، صهیونی قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: طی این حملات در شهرهای آذرشهر و سردرود ساختمان های مدیریت برق شهرستان آذرشهر و اداره برق سردرود دچار خسارت جدی شده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: در این حملات هوایی همچنین ۲ نفر از همکاران شرکت دچار مجروحیت شده اند.
فرج نیا خاطرنشان کرد: سیمبانان شرکت پای کار بوده و به منظور تامین برق پایدار به طور شبانه روزی در تلاش هستند.
وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروزی نیز همکاران شرکت نوبت بندی شده و آماده خدمت رسانی به مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر که زیر پوشش این شرکت بوده، هستند.