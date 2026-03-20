۱۳۷ عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی/ سه پایگاه مورد حمله قرار گرفت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر جودی با اشاره به میزان آسیب های وارده به مجموعه های هلال احمر استان اعم از پایگاه ها، خودروها و امدادرسانان در جنگ رمضان، اظهار کرد: دشمن صهیونی - امریکایی به یک انبار امدادی در شهرستان ملکان، پایگاه امداد جاده ای عجمی و ساختمان معاونت های آموزش، داوطلبان و جوانان در تبریز آسیب زده و موجب تخریب بخش هایی از این ساختمان ها شدند.

وی همچنین تعداد واحدهای آسیب دیده آذربایجان شرقی را که گروه های امدادی برای امدادرسانی در آن‌ها حضور یافتند، بیش از سه هزار واحد اعلام کرد و افزود: این موضوع توسط دستگاه های مربوطه در دست بررسی و انجام اقدامات لازم است.

جودی همچنین با توصیه به اینکه مردم از تجمع در محل های حادثه به طور جدی اجتناب کنند، ادامه داد: شهروندان تلاش کنند کمک های اولیه را یاد بگیرید( خود امدادی)، شیشه های محل زندگی یا کار خود را با چسب ایمن کنند و از آسانسور در زمان حملات و بمباران هوایی استفاده نکنند و از همه مهمتر خونسردی و آرامش خود را در زمان حملات و بمباران هوایی حفظ کنند.

انتهای پیام/