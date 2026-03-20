به گزارش ایلنا، فرهاد عزیزی درباره برپایی مراسم لحظه تحویل سال در اماکن تاریخی چون آرامگاه حافظ، پرسپولیس و تخت جمشید در وضعیت موجود کشور گفت: مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ در محوطه‌های تاریخی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: موزه‌ها، محوطه‌ها و اماکن تاریخی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به طور کامل تعطیل شده است و وضعیت بازدید از این اماکن به‌دلیل شرایط خاص جنگی و عزای عمومی کشور متفاوت از سال‌های پیشین است.

عزیزی تاکید کرد: موزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه، کماکان در نوروز تعطیل هستند و خدمات بازدید در آنها ارائه نمی‌شود.

با این حال، مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی اظهار کرده است که ۱۹ استان با شرایط امنیتی مناسب‌تر و آسیب‌های جنگی کمتری شناسایی شده‌اند، که محوطه‌های تاریخی آنها (و نه موزه‌ها) در اولویت بازگشایی در [تعطیلات نوروز] قرار دارند و ۱۲ استان دیگر که به‌طور مستقیم تحت تأثیر بمباران قرار گرفته‌اند، نیازمند ارزیابی دقیق‌تر پیش از هرگونه فعالیت عمومی خواهند بود.

عزیزی گفت: بازگشایی در این مناطق منوط به تاییدیه نهایی شورای تامین و کمیته‌های استانی خواهد بود، که فهرست نهایی اماکن قابل بازدید در هر استان پس از بررسی کلیه شرایط و جوانب و تأیید کمیته‌های استانی اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: هرچند با توجه به شرایط برخی استان‌ها در جنگ، خسارت و تهدید آثار تاریخی در حملات اخیر و محدودیت نیروهای حفاظتی، نگرانی‌هایی درباره بازگشایی این امکان با ادامه حملات نظامی علیه ایران وجود دارد.

بنابر گزارش‌های وزارت میراث فرهنگی، اشیاء موزه‌های کشور از مدت‌ها پیش (بخشی از جنگ ۱۲ روزه، بخشی از دی‌ماه ۱۴۰۴ و بخش دیگر از جنگ اخیر) به مخازن امن منتقل شده است.

