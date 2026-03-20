در جبهه دشمن سانسور سختی وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: سه هفته از نبرد رمضان می‌گذرد و رژیم صهیونیستی در دهمین روز از ماه مبارک رمضان با کمک آمریکا حملات گسترده‌ای علیه کشور ما به راه انداخت که مهمترین خسارت دشمن از دست دادن مردم شخصیت‌های گرانسنگ‌ معنوی کشور و در راس آن امام‌ قائد امت بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در این جنگ با به کارگیری تاکتیک نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم هر اقدامی که آنها انجام دادند را جواب داد و طبق فرمایش قرآن دیگر دوران خویشتن داری تمام شده و هر ضربه‌ای به ما بزنند، ضربه محکم‌تری از ما دریافت خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اضافه کرد:‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی از طرف مردم و چهره‌های سیاسی خود تحت فشار هستند، اما در ایران مردم می‌گویند «بزن که خوب می‌زنی» این تفاوت ما با جهان است و جلوه‌های پر افتخار کشور را نشان می‌دهد.

به گفته امام جمعه قزوین،‌ مسوولان سیاسی و امنیتی هم اکنون در یک عملیات روانی پیچیده فعالیت دارند و هرکدام نقش خودشان را به نحو مطلوب انجام می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد:‌ خسارت به 17 پایگاه آمریکا در هفت کشور منطقه 50 میلیارد دلار برآورد شده،‌ همچنین انهدام 10 جنگنده و 30 پهپاد و در نهایت هدف قرار گرفتن اف35 آمریکا که غیرممکن‌ها را در کشور ممکن کرد.

وی اضافه کرد: آسیب رساندن به هواپیماهای جنگنده و تانکرهای سوخت رسان و ضربه به ناوگان دشمن با از میان برداشتن ناوهای هواپیمابر بازتاب جهانی داشت و حیثیت و هژمونی آمریکا را در جهان متزلزل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری خاطرنشان کرد: بستن تنگه هرمز دست برتر جمهوری اسلامی است تا جایی که منافع مادی آنها را تحت تأثیر قرار داد،‌ قدرت تاب آوری را افزایش داده‌ایم و کنترل قیمت نفت جهان را در دست گرفته‌ایم.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد خردمندانه بانوان ملی پوش فوتبال کشورمان، گفت:‌ انسان نباید به دامن کفر برود و زیر بیرق کفار زندگی کند، این بانوان به جای پناهندگی به کشور بیگانه به وطن بازگشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

انتهای پیام/