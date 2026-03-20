اعزام سومین تیم امدادی هلال احمر قزوین به استان تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سومین تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر به عنوان معین پایتخت امروز در مراسمی با حضور جواد حق لطفی معاون عمرانی استانداری، قدرت الله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان، درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ، جعفرزاده مدیرکل دفتر شهری استانداری از محل پایگاه ستاد پشتیبانی هلال احمر عازم ماموریت در تهران شد.

استان قزوین به عنوان معین استان تهران در حوادث تعیین شده و در این راستا تاکنون در سه نوبت نیروهای پشتیبانی جمعیت هلال احمر به پایتخت اعزام شده اند.

غلامرضا دوستی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین در خصوص اعزام تیم های امدادی هلال احمر به تهران گفت: از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشور، تیم های امداد و نجات در آماده باش کامل بودند و بلافاصله وارد صحنه شدند.

وی اضافه کرد: همچنین تیم های شبکه امداد و نجات در آماده باش بودند و بر اساس طرح تقسیم گذشته که معین استان تهران بودیم و تیم جستجو و نجات «آنست» جمعیت که دارای سگ های جستجوگر هستند و دستگاه‌های زنده یاب دارند در قالب یک تیم با یک قلاده سگ جستجو و یک مربی از همان لحظات اول جنگ عازم ماموریت شدند.

دوستی تصریح کرد: این افراد به منطقه 22 تهران اعزام شدند و هم اکنون که 20 روز از جنگ سپری شده همچنان در منطقه هستند

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: همچنین تیم های امداد و نجات دیگر جمعیت در یک بازه زمانی 10 تا 15 روزه به منطقه 22 تهران اعزام می شدند و به فراخور عملیاتی که در این منطقه انجام می شد در کارها مشارکت داشتند.

وی در ادامه بیان کرد: امروز جمعه هم یک تیم عملیاتی هلال احمر عازم تهران شدند که گروه سوم عملیاتی شامل 4 گروه در قالب هر تیم چهار نفر به استعداد مجموعا 16 نفر نیروی عملیاتی و 4 دستگاه خودروی عملیاتی با همه تجهیزات زیستی، معیشتی و عملیاتی است.

دوستی اظهار داشت: امدادگران استان قزوین به هیچ عنوان باری به دوش تهران نیستند و همه امور معیشتی، زیستی و ماموریتی را خودشان انجام می‌دهند و این سومین تیم است که اعزام می شود و امیدواریم هرچه زودتر شاهد پیروزی رزمندگان کشورمان باشیم.

وی گفت: مجموع تیم‌های اعزام شده به تهران تاکنون سه تیم 16 نفره جمعا 42 نفر است که یک تیم «آنست» با یکنفر مربی و یک قلاده سگ و 16 خودروی عملیاتی است و همه کارها بر اساس شرایط ایجاد شده انجام می شود.

در استان قزوین 22 پایگاه امدادی در محورهای مواصلاتی استان قزوین برای خدمت به مردم در ایام نوروز پیش بینی شده است.