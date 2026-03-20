رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات فارس:

انتخابات در موعد مقرر برگزار می‌شود / تأکید بر نقش مردم در اداره کشور

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان فارس با تأکید بر اهمیت نقش مردم در اداره کشور گفت: با فراهم شدن مقدمات اجرایی و نظارتی، انتخابات در استان فارس در زمان مقرر برگزار می‌شود و هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی و امور جاری مردم ایجاد نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به نقش مردم در اداره کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا امور مردم و روند عادی زندگی در کشور دچار اخلال نشود.

وی افزود: بخش مهمی از اداره کشور به نقش و حضور مردم بازمی‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران تقریباً هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات هستیم که این موضوع نشان‌دهنده حضور و نقش‌آفرینی مردم در سیاست‌گذاری و اداره کشور است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمونه‌هایی از این مشارکت گسترده مردمی است که مردم از طریق آن در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کشور سهیم می‌شوند.

نماینده شهرستان های جهرم و خفر در مجلس با اشاره به شرایط اخیر کشور تصریح کرد: در روزهای اخیر نیز بیش از گذشته به نقش مردم ایمان پیدا می‌کنیم و می‌بینیم که در شرایط سخت و حتی در وضعیت جنگی، مردم در میدان حضور دارند و حمایت خود را از نظام و نیروهای مسلح اعلام می‌کنند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل باید نقش مردم در اداره کشور پررنگ‌تر شود و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نقش‌آفرینی، انتخابات است؛ جایی که مردم درباره نمایندگان خود در پارلمان ملی و همچنین در شوراهای محلی تصمیم‌گیری می‌کنند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان فارس گفت: بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است که انتخابات در همان زمان مقرر برگزار شود و تمامی هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حوزه نظارتی، هیأت نظارت استان اقدامات لازم را انجام داده و هماهنگی‌های لازم با هیأت‌های اجرایی نیز صورت گرفته است. همچنین این موضوع به فرمانداران سراسر استان ابلاغ شده تا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات داشته باشند.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت مقدمات لازم را فراهم کرده و بررسی صلاحیت‌ها نیز انجام شده است. در این فرآیند تلاش شده با نگاه جذب حداکثری، شرایط برای حضور افراد بیشتری در رقابت انتخاباتی فراهم شود.

وی افزود: تلاش ما این بوده است که بیشترین کمک را به مردم و نامزدهایی که ثبت‌نام کرده‌اند داشته باشیم و حتی می‌توان گفت استان فارس از نظر نگاه مثبت در بررسی صلاحیت‌ها و تأیید افراد، در جایگاه قابل توجهی قرار دارد.

نماینده شهرستان های جهرم و خفر در مجلس تأکید کرد: انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و فرمانداران باید از هم‌اکنون تمامی مقدمات لازم را فراهم کنند تا هیچ خللی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اراده مردم در اداره کشور ایجاد نشود.

