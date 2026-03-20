به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی افزود: امسال استان فارسی‌ها به سه روش می‌توانند زکات فطریه خودشان را پرداخت کنند و در همان روز به حساب جامعه هدف واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از این طریق برپایی ۶۰۰ پایگاه‌ مجموعه کمیته امداد امام و دبیرخانه شورای زکات و مراکز نیکوکاری در محل برگزاری نماز عید فطر در سراسر استان است.

موصلی ادامه داد: روش دوم از طریق نصب اپلیکیشن صدقه من است و روش سوم با همکاری اداری کل غله و مجموعه نانوایی‌های دولتی و از طریق سیستم کارتخوان نانوایی‌هایی است که امکان پرداخت زکات فطریه مهیا است.

