آمادگی دفاتر کمیته امدادامام خمینی(ره) فارس برای جمع‌آوری فطریه
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۶۰۰ پایگاه جمع‌آوری زکات فطریه دراستان فارس در محل‌های برگزاری نماز عید فطر و میدان‌های اصلی شهر‌ها و روستا‌ها ایجاد می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی افزود: امسال استان فارسی‌ها به سه روش می‌توانند زکات فطریه خودشان را پرداخت کنند و در همان روز به حساب جامعه هدف واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از این طریق برپایی ۶۰۰ پایگاه‌ مجموعه کمیته امداد امام و دبیرخانه شورای زکات و مراکز نیکوکاری در محل برگزاری نماز عید فطر در سراسر استان است.

موصلی ادامه داد: روش دوم از طریق نصب اپلیکیشن صدقه من است و روش سوم با همکاری اداری کل غله و مجموعه نانوایی‌های دولتی و از طریق سیستم کارتخوان نانوایی‌هایی است که امکان پرداخت زکات فطریه مهیا است.

