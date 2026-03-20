آمادگی دفاتر کمیته امدادامام خمینی(ره) فارس برای جمعآوری فطریه
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۶۰۰ پایگاه جمعآوری زکات فطریه دراستان فارس در محلهای برگزاری نماز عید فطر و میدانهای اصلی شهرها و روستاها ایجاد میشود.
به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی افزود: امسال استان فارسیها به سه روش میتوانند زکات فطریه خودشان را پرداخت کنند و در همان روز به حساب جامعه هدف واریز شود.
وی ادامه داد: یکی از این طریق برپایی ۶۰۰ پایگاه مجموعه کمیته امداد امام و دبیرخانه شورای زکات و مراکز نیکوکاری در محل برگزاری نماز عید فطر در سراسر استان است.
موصلی ادامه داد: روش دوم از طریق نصب اپلیکیشن صدقه من است و روش سوم با همکاری اداری کل غله و مجموعه نانواییهای دولتی و از طریق سیستم کارتخوان نانواییهایی است که امکان پرداخت زکات فطریه مهیا است.