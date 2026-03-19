۲ شهید و ۳ مجروح در حملات دشمن صهیونی-آمریکایی به ملکان

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی گفت: بامداد روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه در پی حمله دشمن صهیونی-آمریکایی در محدوده ورودی شهرستان ملکان به یک خودروی نظامی و اصابت ترکش به خودروی شخصی یک نفر از حافظان امنیت و یک نفر از شهروندان عزیز به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و ۳ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

