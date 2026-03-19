تشییع باشکوه ۱۲ شهید اقتدار در تبریز؛ بدرقه مردمی از مرزبانی تا ناوشکن دنا
مردم شهیدپرور تبریز با حضور گسترده در آیینی باشکوه، پیکر ۱۲ تن از شهدای اقتدار آذربایجان شرقی از جمله شهدای مرزبانی، سپاه و ناوشکن دنا را تشییع کردند؛ آیینی که با تجلیل از ایستادگی مدافعان امنیت و اقتدار دریایی ایران همراه بود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،، شهیدان احمد زارع و پیمان دهقان بر اثر اصابت پرتابههای دشمن در جاده بستانآباد به شهادت رسیدند.
شهیدان حسین فیضی، حسین ظروفی، قادر آذریان، ناصر رزمی و محمد میرزابابایی از شهدای سپاه در این حملات هستند.
شهید مهدی افروزی از ناو جماران و شهید مهدی حبیبزاده از شهدای ناوشکن دنا نیز در این حوادث به شهادت رسیدهاند.
شهیدان فرزاد کریمزاده و ابراهیم اسدیان از نیروهای مرزبانی در غرب پیرانشهر بر اثر حملات دشمن به شهادت رسیدهاند.
شهید فرید اسعدی نیز از دیگر شهدای این جنایات است که در شهرستان عجبشیر به شهادت رسیده است.
امیر دریادار رضا عباسی، از فرماندهان نیروی دریایی در این آیین، گفت: مردم شریف تبریز در برابر انواع تحریمها و جنگها صحنه را خالی نکردند که قدردان آن هستیم.
وی افزود: ناوشکن دنا، ساخته اندیشمندان و دانشمندان داخلی است که امروز به خار چشمی در برابر آمریکای جنایتکار و خونآشام تبدیل شده است.
وی ادامه داد: بخشی از ناو دنا در تبریز ساخته شده که در مقابل چشم تمامی دشمنان و بدخواهان، یک دور کامل به دور دنیا زد و با حضور در سواحل آمریکای جنایتکار، اقتدار ایران را به رخ کشید.
عباسی اظهار کرد: دشمنان با هزاران کارشکنی تلاش کردند تا این ناو نتواند ماموریت راهبردی خود را انجام دهد، اما فرزندان ما توانستند پرچم کشور را در سواحل دشمن به اهتزاز درآورده و با سربلندی به آغوش وطن بازگردند.
وی ادامه داد: ناوشکن دنا برای مأموریت صلح و دوستی اعزام شده بود ولی آمریکای جنایتکار و دشمنان ما هنوز معنای دفاع مقدس را نشناختهاند.