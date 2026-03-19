تزریق ۱۷۱۶ تن برنج و شکر به بازار آذربایجان شرقی در آستانه سال نو

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، یک‌هزار تن برنج و ۷۱۶ تن شکر سفید تنظیم بازاری در آذربایجان شرقی توزیع می‌شود.

وی افزود: برنج توزیعی از نوع باسماتی سفید نیم‌پز هندی دانه‌بلند ۱۷۱۸ است که با قیمت مصوب هر کیلو یک‌میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۰۰ ریال در درب انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی و با قیمت مصرف‌کننده ۲ میلیون ریال عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: شکر سفید بسته‌بندی یک‌کیلوگرمی نیز با قیمت مصوب ۶۹۵ هزار و ۴۵۵ ریال در درب انبار و با قیمت مصرف‌کننده ۸۵۰ هزار ریال در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

شفیعی با اشاره به نحوه توزیع این اقلام گفت: ۵۰ درصد از مجموع برنج و شکر تنظیم بازاری، معادل ۸۵۸ تن، در مرکز استان و ۵۰ درصد دیگر در سایر شهرستان‌های آذربایجان شرقی توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه مباشرین تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند، افزود: پس از پایان این مهلت، سهمیه‌های باقی‌مانده به شهرستان‌های متقاضی دیگر استان اختصاص خواهد یافت و ثبت حواله در سامانه جامع تجارت برای مباشرین الزامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توزیع اقلام تنظیم بازاری در شهرستان تبریز از طریق معاونت توسعه بازرگانی این سازمان انجام می‌شود.

