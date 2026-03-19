به گزارش ایلنا، جواد جواهری به الگوی فصلی بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا اشاره داشته و افزود: بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا دارای الگوی مشخصی هستند. این بیماری‌ها هر ساله در اواخر پاییز، اواخر اسفند ماه و فروردین ماه پیک می‌زنند و آمار مبتلایان افزایش می‌یابد.

وی به ارائه آمار هفته‌های اخیر شیوع اینگونه بیماری‌ها اشاره کرده و ادامه داد: در هفته نخست اسفند 4.2 درصد، در هفته دوم 5.88 درصد و در هفته سوم 2.73 درصد از نمونه‌ها مثبت شدند. در حال حاضر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در زیر آستانه هشدار قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به دلایل افزایش آمار ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تحرکات جمعیتی اخیر و تأکید بر افزایش نمونه‌گیری و حساسیت بیشتر در این مورد باعث بالا رفتن آمار شده است.

جواهری به گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض خطر اشاره داشته و تصریح کرد: بیشترین افراد درگیر بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا، بزرگسالان و سالمندان و همچنین افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سیستم ایمنی ضعیف هستند و بیشترین آمار بستری در این خصوص را تشکیل می‌دهند.

وی به مدیریت مناسب وضعیت بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در استان اشاره کرده و بیان داشت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به هرگونه نیاز در خصوص درمان این بیماری‌ها وجود دارد و مردم می‌توانند با اطمینان کامل از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: مواردی از جمله رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، کاهش استرس و پرهیز از حضور در مکان‌های شلوغ و مسقف، از جمله راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا است.

جواهری ابراز داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت لزوم جهت حضور در مکان‌های شلوغ و مسقف، حتماً از ماسک استفاده کنند. در صورت ابتلا، خوردن مایعات و استراحت کافی بسیار کمک‌کننده است. همچنین در صورت داشتن علائم شدید، مراجعه به پزشک ضروری است.

انتهای پیام/