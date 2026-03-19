تشییع پیکر ۱۰ شهید جنگ صهیونیستی ـ آمریکایی و ۲۴ شهید ناوشکن دنا در شیراز
پیکر پاک ۱۰ شهید جنگ صهیونیستی ـ آمریکایی و ۲۴ شهید ناوشکن دنا امروز ۲۸ اسفند در شیراز تشییع شد.
به گزارش ایلنا، پیکر مطهر و پاک شهدای اقتدار ایران و ۲۴ شهید ناوشکن دنای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه با قرائت زیارت عاشوراء از میدان شهداء شیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با حضور گسترده مردم تشییع شد.
این شهدا شامل شهروندان، نیروهای مسلح و پاسداران سپاه هستند.
همچنین پیکر مطهر فرمانده سپاه ثارالله سرتیپ پاسدار ابراهیم مرتضوی هم در این مراسم تشییع شد.
پس از مراسم تشییع، پیکرهای مطهر این شهیدان والامقام به منظور خاکسپاری، به شهرستانها و گلزار شهدای پیشبینیشده منتقل خواهد شد.