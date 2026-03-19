بازرس کل استان قزوین تأکید کرد؛

لزوم نظارت دقیق و ارائه میوه باکیفیت به شهروندان

لزوم نظارت دقیق و ارائه میوه باکیفیت به شهروندان
بازرس کل استان قزوین در بازدید از غرفه‌های توزیع میوه شب عید تعاون روستایی در نقاط مختلف شهر بر لزوم نظارت دقیق و ارائه میوه باکیفیت به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین امروز به همراه حسن پور مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین، متولی مسئول حراست و کریمی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان از غرفه‌های توزیع میوه شب عید تعاون روستایی در نقاط مختلف شهر بازدید میدانی به عمل آوردند.

این بازدید با هدف ارزیابی دقیق عملکرد غرفه‌ها، بررسی کیفیت و قیمت میوه‌های عرضه شده به شهروندان و اطمینان از رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره انجام شد.

در این بازدید که با استقبال پرشور شهروندان مواجه شد، مدیرکل بازرسی استان از نزدیک با غرفه داران و مردم گفتگو کردند و از نزدیک به دغدغه‌ها و نیازهای آن‌ها گوش دادند.

همچنین در این بازدید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم و دریافت بازخورد آن‌ها در راستای بهبود کیفیت خدمات تاکید شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
