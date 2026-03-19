خسارت به ۷۰ مدرسه استان در پی حملات هوایی متجاوزانه آمریکا

به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی حملات هوایی دشمن متخاصم تاکنون ۷۰ مدرسه این استان دچار خسارت های جزئی تا قابل توجه شدند که از این مجموع یک مدرسه در شهرستان رومشکان کاملا تخریب شده است.

وی عنوان کرد: کار تعمیر و بازسازی این مدارس با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آغاز شده است و کارشناسی و ارزیابی خسارات نیز ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه تاکنون پنج دانش آموز در استان شهید شده اند اظهار داشت: در حملات هوایی دیروز صبح به مناطق مسکونی شهرستان دورود نیز یک معلم بازنشسته با اعضای خانواده به شهادت رسیدند.

