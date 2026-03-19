آغاز فراخوان ثبتنام نیروهای داوطلب درمانی و پشتیبانی در آذربایجان شرقی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با هدف ارتقای آمادگی نظام سلامت در شرایط جنگی و افزایش ظرفیتهای امدادی و درمانی، فراخوان جذب نیروهای داوطلب درمانی و پشتیبانی را در سطح استان منتشر کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام این معاونت، با توجه به ضرورت آمادگی مجموعههای درمانی برای ارائه خدمات فوری به مجروحان و آسیبدیدگان احتمالی در شرایط ویژه، ثبتنام داوطلبان از میان نیروهای پزشکی، پرستاری، خدمات بهداشت و همچنین نیروهای پشتیبانی آغاز شده است.
در اطلاعیه دانشگاه آمده است: مشارکت داوطلبانه علاقهمندان میتواند نقش مؤثری در تقویت توان پاسخگویی نظام سلامت استان در وضعیتهای اضطراری ایفا کند.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تمامی علاقهمندان خواست برای ثبتنام در این طرح از طریق سامانه معرفیشده توسط دانشگاه اقدام کنند تا در زمان نیاز، سازماندهی و بهکارگیری نیروها با هماهنگی کامل انجام شود.