به گزارش ایلنا، احد بهجت‌ حقیقی در نشست هماهنگی برنامه‌های پایان سال، اظهار کرد: به‌عنوان متولیان تولید مسئولیت سختی داریم؛ لازم است تولیدی صورت گیرد که قابلیت عرضه و فروش داشته باشد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور توجه ویژه‌ به تولیدکنندگان و مرغداران ضروری است تا نهاده‌های دامی به‌موقع به دست بهره برداران برسد.

این مقام مسئول با اشاره به بالا رفتن قیمت مرغ افزود: دلیل این امر این است که باید انگیزه کافی برای مرغدار باقی بماند تا روند تولید استمرار یابد.

بهجت حقیقی ابراز کرد: این مسئولیت به‌ ویژه در ماه‌های پایانی سال که تقاضا افزایش می‌یابد، حساسیت بیشتری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی در کنترل بازار کالاهای اساسی نقش اساسی دارد گفت: امروزه نه‌تنها مرغ، بلکه سایر کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و لبنیات نیز در کانون توجه قرار دارند و ما موظفیم با نظارت دقیق، از هرگونه اختلال در تأمین این اقلام جلوگیری کنیم.

بهجت‌ حقیقی عنوان کرد: تشکیل کارگروه‌های ویژه پایش بازار، بررسی قیمت‌ها و اقدامات اصلاحی در صورت مشاهده هرگونه نوسان غیرطبیعی، از مأموریت‌های اصلی جهاد کشاورزی در این ایام است.

وی با توجه به اهمیت کنترل مداوم روند جوجه‌ریزی به‌عنوان شاخص اصلی پایداری تولید، از واحدهای مرتبط خواست تا به‌صورت روزانه وضعیت واحدهای تولیدی را بررسی و گزارش دهند تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در چرخه تأمین گوشت مرغ ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: سیاست جهاد کشاورزی فارس بر پایه‌ی مدیریت هوشمند عرضه و حمایت از تولید داخلی است تا هم نیاز بازار تأمین شود و هم تولیدکننده از چرخه تولید خارج نگردد و کنترل بازار کالاهای اساسی نیز به‌ موقع انجام شود.

