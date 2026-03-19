آذربایجان غربی رتبه چهارم تولید گوشت قرمز کشور را به خود اختصاص داد/ ارسال بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن گوشت گرم دامی به سایر استان ها

به گزارش ایلنا، محمدرضا اصغری اظهار کرد: طی ۱۱ ماه سال جاری، بیش از ۶۳۰ هزار رأس دام سبک و سنگین از آذربایجان‌غربی جهت کشتار به استان تهران و سایر استان‌های مرکزی کشور ارسال شده است.

وی افزود: تنها در بهمن‌ماه امسال، ۴۰ هزار رأس دام سبک و ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین از استان به سایر نقاط کشور انتقال یافته است.

اصغری با بیان اینکه آذربایجان‌غربی علاوه بر ارسال دام زنده، در زمینه عرضه لاشه گرم نیز فعالیت دارد، گفت: در مدت یادشده بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوشت گرم دامی از استان به سایر استان‌ها ارسال شده و از محل کشتارهای داخلی نیز ۲۰ هزار تن گوشت قرمز تازه برای مصرف‌کنندگان داخل استان تأمین و عرضه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه تولیدی استان در کشور اظهار داشت: آذربایجان‌غربی با دارا بودن ظرفیت دامی بالا و زیرساخت‌های مناسب پرورش، رتبه چهارم تولید گوشت قرمز کشور را به خود اختصاص داده است.

