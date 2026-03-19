رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛
اصلاح ساختارهای توسعه کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اصلاح ساختارهای اقتصادی، توسعه کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تسریع در اجرای امور و حفظ امید اجتماعی ضروری است.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با بیان اهمیت نگاه واقعبینانه به تاریخ افزود: حذف یا سفیدشویی بخشهایی از تاریخ، زمینه سوءاستفاده و روایتسازی نادرست را فراهم میکند از این رو بازخوانی واقعیتهای تاریخی و انتقال آن به نسل جدید، یک ضرورت اجتماعی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران از ظرفیت و توان بالایی برخوردار است، اما در بخشهایی دچار ضعف ساختاری است که نیازمند اصلاحات جدی، بهویژه در حوزه تولید و کشاورزی میباشد.
به گفته او؛ تولید زمانی پایدار خواهد بود که همراه با صادرات و بازار هدف تعریف شود.
این مقام مسئول توضیح داد: ممنوعیتهای ناگهانی صادرات محصولات کشاورزی میتواند به تولیدکنندگان، بهویژه گلخانهداران، آسیب جدی وارد کند، بنابراین سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که انگیزه تولید و سرمایهگذاری حفظ شود.
بهجت حقیقی با تأکید بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین گفت: بهرهگیری از تجربیات و فناوری کشورهای موفق در حوزه کشاورزی، از جمله چین، میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و تقویت امنیت غذایی ایفا کند و لازم است برنامهریزی منسجمتری در این زمینه انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به برخی بلاتکلیفیهای اداری خاطرنشان کرد: توقف و کندی در اجرای طرحها موجب آسیب به تولید و سرمایهگذاری میشود و ضروری است قوانین مرتبط، از جمله ماده ۳۳، با پیگیری جدی و بدون وقفه اجرایی شود.