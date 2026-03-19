عضو کمیسیون انرژی مجلس:
حمله به تأسیسات گازی عسلویه ۴ مصدوم داشت/شرایط جزیره خارک کاملاً عادی است و صادرات نفت ادامه دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیدموسی موسوی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ناو زخمی آبراهام لینکن که دولتها فقط با شنیدن نامش سقوط میکردند اکنون کجاست؟! ناو جرالد فورد چه شد؟! چرا هیچ کشور اروپایی جرأت نمیکند به کمک شما بیاید آقای ترامپ؟! این جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی ایران به پایان خواهد رسید و پس از آن ایران عزیز به یکی از ابرقدرتهای دنیا تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: دشمن ما فقط تبلیغات سنگین دارد. درباره جزیره خارک طوری وانمود کرده بودند که با خاک یکسان شده! من به جزیره رفتم و از مناطق مختلف آن بازدید کردم. شرایط کاملاً عادی بود و صادرات نفت هم با اقتدار و بیش از ماههای قبل جریان داشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمله اخیر دشمن آمریکایی به تأسیسات گازی عسلویه افزود: درخصوص حمله به تأسیسات گازی عسلویه، بحمدالله هیچ تلفات انسانی نداشتیم و تنها ۴ نفر بهصورت جزئی آسیب دیدند که البته انتقام این حمله به زیرساختها را رزمندگان دلیر شما خواهند گرفت.