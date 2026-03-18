معاون سیاسی استانداری قم:
حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به محلی در نزدیکی عوارضی قم
معاون سیاسی، امنیتی استاندار قم گفت: بعدازظهر امروز دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به محلی در نزدیکی عوارضی قم حمله هوایی کردند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری در این زمینه افزود: ساعتی پیش دشمنان متجاوز، محلی در پشت کمربندی اصلی شهر و در نزدیکی عوارضی قم - کاشان را مورد هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت و جزییات این حمله اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.