حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به محلی در نزدیکی عوارضی قم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری در این زمینه افزود: ساعتی پیش دشمنان متجاوز، محلی در پشت کمربندی اصلی شهر و در نزدیکی عوارضی قم - کاشان را مورد هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت و جزییات این حمله اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود.

