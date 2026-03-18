۵۰تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی معدوم‌سازی شد

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: در روزهای اخیر ۵۰ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی کشف، ضبط و معدوم‌سازی شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه در نشست کمیته فنی اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی که در شرایط جنگی کشور برگزار شد، مدیرکل دامپزشکی استان بر استمرار نظارت‌های بهداشتی و اجرای کامل طرح واکسیناسیون دام‌ها تأکید کرد.

مهدی حامی ضمن تقدیر از عملکرد شهرستان‌ها در اجرای طرح «تشدید نظارت بهداشتی»، با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی در روزهای باقیمانده از طرح، اعلام کرد: تا کنون ۵۰ تُن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی کشف، ضبط و معدوم‌سازی شده که این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و حفظ سلامت عمومی ایفا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات گسترده واکسیناسیون دام‌ها در سطح استان اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور، خوشبختانه روند واکسیناسیون طبق پیش‌بینی‌ها به‌خوبی محقق شده است.

در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از برنامه مراقبت ملی بیماری‌های آبزیان ارائه شد؛ بر اساس این گزارش، تمامی بیماری‌های شایع در آبزیان استان به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارد

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشکی در شرایط حساس کشور، بیانگر تعهد آنان به تأمین سلامت جامعه و امنیت غذایی است.

