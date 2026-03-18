آتشسوزی حمله آمریکایی صهیونی در پالایشگاههای پارس جنوبی مهار شد
فرماندار شهرستان عسلویه اعلام کرد: آتشسوزی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به پالایشگاه پارس جنوبی مهارشد.
به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان عسلویه عصر امروز با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات گازی پارس جنوبی گفت: این حمله جنایتکارانه توسط رژیم آمریکایی-صهیونیستی صورت گرفت و موجب بروز آتشسوزی در چند فاز پالایشگاهی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، برای جلوگیری از گسترش آتش، فازهای آسیبدیده از مدار تولید خارج شدند و عملیات مهار آتش با حضور نیروهای آتشنشانی پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شد.
فرماندار عسلویه تأکید کرد: با تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و صنعتی، آتش در سریعترین زمان ممکن مهار شد و اکنون وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.
پاسالار همچنین توضیح داد: آتش و دود باقیمانده به گازهای موجود در لولهها مربوط میشود که پس از تخلیه کامل آنها، شعلهها به طور خودکار خاموش خواهند شد.
وی از همکاری مؤثر تیمهای تخصصی شرکتهای نفت، گاز و امدادگرانی که در صحنه حادثه حضور داشتند تقدیر کرد و اطمینان داد هیچ نگرانی برای ساکنان شهرهای اطراف از جمله عسلویه و نخل تقی وجود ندارد.