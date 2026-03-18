دستگیری سه عنصر موسوم به گارد جاویدان در قم

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این افراد که از اعضای گارد جاویدان بودند و قصد انجام اقدامات ضدامنیتی در شب‌های پیش رو را داشتند، با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) قبل از هرگونه اقدام زیر ضربه قرار گرفتند.

روابط عمومی سپاه قم همچنین اعلام کرد: این افراد در اغتشاشات دی ماه اخیر نیز حضور فعال داشته و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشتند.

اطلاعیه حاکیست: سازمان اطلاعات سپاه پیش از این در پیامی به افراد فریب خورده هشدار داده بود تا با معرفی خود مورد رافت اسلامی قرار گیرند، در غیر این صورت به عنوان ستون پنجم دشمن با آنها برخورد خواهد شد.