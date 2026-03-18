فرماندار عسلویه اعلام کرد:
گازهای ناشی از اصابت پرتابه به پارس جنوبی سمی نیست/ مردم نگران نباشند
فرماندار عسلویه گفت: گازهای منتشر شده براثر اصابت پرتابه دشمن به مخازن فازهای منطقه در پارس جنوبی سمی نیست، مردم نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار روز چهارشنبه افزود: گازهای منتشر شده تا ساعاتی دیگر پس از سوختن خاموش خواهد شد.
وی یادآور شد: هیچکدام از پتروشیمی های مستقر در عسلویه دچار حادثه و مورد اصابت پرتابه قرار نگرفته اند.
فرماندار عسلویه تصریح کرد: امروز فازهای ۶، ۵، ۴ و ۳ پارس جنوبی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
وی افزود: هم اینک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان عسلویه در حوزه شهری و صنعت در حال انجام ماموریت هستند.
فرماندار عسلویه اضافه کرد: براثر این حادثه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.