گازهای ناشی از اصابت پرتابه به پارس جنوبی سمی نیست/ مردم نگران نباشند

به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار روز چهارشنبه افزود: گازهای منتشر شده تا ساعاتی دیگر پس از سوختن خاموش خواهد شد.

وی یادآور شد: هیچکدام از پتروشیمی های مستقر در عسلویه دچار حادثه و مورد اصابت پرتابه قرار نگرفته اند.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: امروز فازهای ۶، ۵، ۴ و ۳ پارس جنوبی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

پاسالار گفت: هم اینک برق منطقه پایدار و خسارتی به تاسیسات نیروگاه‌های مستقر در منطقه وارد نشده است.

وی افزود: هم اینک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان عسلویه در حوزه شهری و صنعت در حال انجام ماموریت هستند.

فرماندار عسلویه اضافه کرد: براثر این حادثه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.