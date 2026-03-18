در سال ۱۴۰۴؛
سه هزار و ۲۳۰ پرونده تخلفات اقتصادی در قزوین تشکیل شد
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: سه هزار و ۲۳۰ پرونده تخلفات در واحدهای اقتصادی استان در سال جاری تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش ایلنا در قزوین، رحیم محمدیصدر با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای شناسایی و برخورد با واحدهای اقتصادی متخلف در استان، ۲۰ هزار و ۶۹۴ مورد بازرسی صورت گرفته است.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، حاصل بازرسیهای انجام شده از سوی این ادارهکل را تشکیل سه هزار و ۲۳۰ پرونده تخلفاتی به ارزش ۶۲۵ میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: موارد یاد شده شامل گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور، اخفا و امتناع از عرضه کالا، قاچاق کالا، تقلب و سایر تخلفات تعزیری بود.
محمدیصدر، تاکید کرد: بیشترین تخلفات کشف شده براساس فراوانی و اولویت مربوط به اقلام اساسی مانند نان، مرغ، گوشت، تایر و لاستیک، روغن موتور و روغن خوراکی ثبت گردید.
این مسوول با اشاره به ثبت یک هزار و ۶۴۸ فقره شکایت مردمی در سامانه ۱۲۴ از ابتدای سال جاری، تاکید کرد: از این تعداد، به یک هزار و ۶۰۹ شکایت رسیدگی شد که ۴۴۰ مورد از آنها منجر به تشکیل پرونده و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی گردید.
معاون صمت قزوین خاطرنشان کرد: از پانزدهم بهمن ماه سال جاری تاکنون نیز، همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، نظارتهای دقیقی بر عرضه اقلام اساسی خانوار و ثبت اطلاعات موجودی کالا در سامانه جامع انبارها آغاز شده است.
صدر ادامه داد: در خصوص نظارتهای ماه مبارک رمضان و نورز ۱۴۰۵ نیز براساس آمارهای ثبت شده و از بهمن ماه تاکنون، یک هزار و ۹۱۰ مورد بازرسی انجام و در نهایت منجر به تشکیل ۲۵۵ پرونده تخلفاتی گردید.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قزوین از این استان خواست تا هرگونه شکایت و گزارش در خصوص تخلفات واحدهای اقتصادی را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا درگاه اینترنتی ۱۲۴.ir اعلام کنند.