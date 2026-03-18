هشدار سرمازدگی به باغداران میوه‌های در یزد

هشدار سرمازدگی به باغداران میوه‌های در یزد
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد هشدار داد: با کاهش دمای شبانه در سحرگاه چهارشنبه و پنج‌شنبه به نزدیکی صفر درجه، احتمال خسارت سرمازدگی به باغات میوه‌های هسته‌دار و پسته در برخی مناطق استان وجود دارد.

به گزارش ایلنا از یزد، وظیفه‌شناس، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، اظهار کرد: با توجه به کاهش دمای شبانه و احتمال نزدیک شدن دما به صفر درجه در سحرگاه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، مناطق تفت، گاریزات، میبد، اردکان، ابرکوه، اشکذر، مهریز، مروست و هرات در معرض خطر سرمازدگی قرار دارند.

وی افزود: در این مناطق، درختان میوه‌های هسته‌دار شامل بادام، هلو، زردآلو و آلو که در مرحله شکوفایی گل و ریزش گلبرگ قرار دارند، و همچنین درختان پسته که به مرحله گل کامل وارد شده‌اند، در معرض خطر سرمازدگی هستند.

وظیفه‌شناس تصریح کرد: با توجه به شرایط مذکور، باغداران باید تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از خسارت‌های احتمالی اعمال کنند. این هشدار در سطح هشدار زرد اعلام شده است.

