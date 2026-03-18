‌به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با بیان اینکه توجه به سلامت کودکان، بزرگترین سرمایه‌گذاری در نظام سلامت است، گفت: تمام کودکان، بدون توجه به جنسیت، نژاد، زبان، مذهب باید فرصت پرورش و تکامل تمام ظرفیت‌هایشان را داشته باشند و همچنین باید محیطی فراهم شود که خانواده‌ها و جوامع را قادر به انجام مسوولیت‌های تربیتی و محافظتی از فرزندانشان کند.‌

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که دسترسی کودکان به خدمات مراقبتی و آموزشی با‌کیفیت در دوران کودکی به‌ویژه در شرایط بحرانی را افزایش دهد و در جایی که منابع محدود است، ضرورت دارد که گروه‌های آسیب‌پذیر از‌جمله نوزادان و کودکان در اولویت دریافت خدمات سلامت قرار گیرند.

ایلامی افزود: با شروع حملات دشمن متخاصم به کشور، ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی به تمامی گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه نوزادان و کودکان با عزم راسخ نیرو‌های بهداشتی و آمادگی کامل آنها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مراقب کودکان زیر ۵ سال در قالب مراقبت ادغام یافته کودک سالم در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه به‌صورت ویژه پیگیری و انجام می‌شود، افزود: این برنامه شامل پایش رشد و نمو کودک زیر ۵ سال، بررسی تغذیه کودک، برسی سلامت بینایی و شنوایی و غربالگری همگانی و انتخابی، بررسی سلامت مادر و شیردهی موفق، بررسی سلامت دهان و دندان کودک، معاینه کودک توسط پزشک در ٦ گروه سنی، انجام تست غربالگری تکامل، پیگیری و ارجاع کلیه کودکان نیازمند بستری در بخش‌های مراقبت ویژه است.

ایلامی بیان کرد: تا کنون ارائه خدمات مراقبت‌های ۵-۳ روزگی به هزار و ۵۵٠ نوزاد، ارائه مشاوره تغذیه با شیر مادر توسط مشاوران دوره‌دیده شیردهی به ٢ هزار ٩٠٣ مادر دارای کودک شیرخوار و همچنین پایش، رصد و توزیع ٧٦٠ حواله شیرخشک به کودکان واجد شرایط صورت گرفته است.

‌این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پیگیری جهت ارجاع ۵٣٠ نوزاد نیازمند مراقبت ویژه به سطح درمانی و ارائه مراقبت‌های سلامت نوزادان به نوزاد مهمان (مهاجرت موقت به علت بحران جنگ)، پیگیری و ارجاع ٢ هزار ١۵٠ کودک به سطوح تخصصی، پیگیری فعال ٣٣٠ نوزاد نیازمند مراقبت بینایی (ROP) و همچنین رصد و ارجاع فعال ۵٢۵ کودک ترخیص شده از بیمارستان نیازمند مراقبت‌های سطح یک، انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حمایت از نوزادان و کودکان را یک مسوولیت مشترک همگانی دانست و گفت: وقت آن است که همگان برای حفظ و حمایت از کودکان این مرز‌و‌بوم نسبت به پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، مراقبت، مشارکت و توجه بیشتر اقدام کنیم.

