معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
ارائه بیوقفه خدمات سلامت نوزادان و کودکان در شرایط فعلی جنگ/انجام ٨ هزار ٧٤٨ مراقبت از نوزادان و کودکان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ارائه بیوقفه خدمات سلامت باتوجهبه شرایط جنگی در استان فارس، از انجام هشت هزار ٧٤٨ مراقبت از نوزادان و کودکان خبر داد.
به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با بیان اینکه توجه به سلامت کودکان، بزرگترین سرمایهگذاری در نظام سلامت است، گفت: تمام کودکان، بدون توجه به جنسیت، نژاد، زبان، مذهب باید فرصت پرورش و تکامل تمام ظرفیتهایشان را داشته باشند و همچنین باید محیطی فراهم شود که خانوادهها و جوامع را قادر به انجام مسوولیتهای تربیتی و محافظتی از فرزندانشان کند.
وی ادامه داد: برنامهریزیها باید به گونهای انجام شود که دسترسی کودکان به خدمات مراقبتی و آموزشی باکیفیت در دوران کودکی بهویژه در شرایط بحرانی را افزایش دهد و در جایی که منابع محدود است، ضرورت دارد که گروههای آسیبپذیر ازجمله نوزادان و کودکان در اولویت دریافت خدمات سلامت قرار گیرند.
ایلامی افزود: با شروع حملات دشمن متخاصم به کشور، ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی به تمامی گروههای آسیبپذیر بهویژه نوزادان و کودکان با عزم راسخ نیروهای بهداشتی و آمادگی کامل آنها در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه مراقب کودکان زیر ۵ سال در قالب مراقبت ادغام یافته کودک سالم در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه بهصورت ویژه پیگیری و انجام میشود، افزود: این برنامه شامل پایش رشد و نمو کودک زیر ۵ سال، بررسی تغذیه کودک، برسی سلامت بینایی و شنوایی و غربالگری همگانی و انتخابی، بررسی سلامت مادر و شیردهی موفق، بررسی سلامت دهان و دندان کودک، معاینه کودک توسط پزشک در ٦ گروه سنی، انجام تست غربالگری تکامل، پیگیری و ارجاع کلیه کودکان نیازمند بستری در بخشهای مراقبت ویژه است.
ایلامی بیان کرد: تا کنون ارائه خدمات مراقبتهای ۵-۳ روزگی به هزار و ۵۵٠ نوزاد، ارائه مشاوره تغذیه با شیر مادر توسط مشاوران دورهدیده شیردهی به ٢ هزار ٩٠٣ مادر دارای کودک شیرخوار و همچنین پایش، رصد و توزیع ٧٦٠ حواله شیرخشک به کودکان واجد شرایط صورت گرفته است.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پیگیری جهت ارجاع ۵٣٠ نوزاد نیازمند مراقبت ویژه به سطح درمانی و ارائه مراقبتهای سلامت نوزادان به نوزاد مهمان (مهاجرت موقت به علت بحران جنگ)، پیگیری و ارجاع ٢ هزار ١۵٠ کودک به سطوح تخصصی، پیگیری فعال ٣٣٠ نوزاد نیازمند مراقبت بینایی (ROP) و همچنین رصد و ارجاع فعال ۵٢۵ کودک ترخیص شده از بیمارستان نیازمند مراقبتهای سطح یک، انجام شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حمایت از نوزادان و کودکان را یک مسوولیت مشترک همگانی دانست و گفت: وقت آن است که همگان برای حفظ و حمایت از کودکان این مرزوبوم نسبت به پشتیبانی، اطلاعرسانی، مراقبت، مشارکت و توجه بیشتر اقدام کنیم.