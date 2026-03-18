به گزارش ایلنا، سید هادی موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرلنگه از شهادت شهیدان ابوالفضل خانه‌باد، علی دریس موسی‌زاده در حمله شب گذشته آمریکایی‌ ـ‌ صهیونیستی به این شهر خبر داد.

وی اظهار داشت:‌ باری دیگر رژیم سفاک و ددمنشانه، کودک کش و بی ریشه در کمال نامردی و ناجوانمردانه دو تن از عزیزان این سرزمین را به درجه رفیع شهادت نائل کرد.

وی اظهارداشت: رژیم ظالم اسرائیل و آمریکای جنایتکار بداند همانطور که امام خمینی کبیر(ره) فرمودند «بکشید ما را ملت ما بیدارتر می‌شود».

