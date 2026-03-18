عرضه میوه نوروزی در ۱۳ نقطه از سطح شهر تبریز

عرضه میوه نوروزی در ۱۳ نقطه از سطح شهر تبریز
در ۱۳ نقطه از سطح شهر تبریز میوه نوروزی عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، لیست غرفه‌های میوه نوروزی شهر تبریز به شرح ذیل است:

۱‌. میدان امام حسین (ع) لاله

۲. خیابان شهدای لاله جنب نمایشگاه

۳. خیابان طالقانی بالاتر از کلانتری

۴. کوی استانداری جنب نان اطهر

۵. شهرک باغمیشه جنب فروشگاه شهریم (بازار ماهی سابق )

۶. کمربندی میانی نرسیده به ۱۷ متری

۷. خیابان توانیر

۸. میدان ستارخان

۹. شهرک یاغچیان

۱۰. میدان خطیب

۱۱. خیابان رسالت

۱۲. اول خیابان پاسداران

۱۳. شهرک ارم جنب دکل ایرانسل

انتهای پیام/
