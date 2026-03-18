خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان خبر داد:

خارج شدن 3800 کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف در استان مرکزی

کد خبر : 1763404
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای طرح ملی تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در استان، که از تاریخ 29 بهمن ماه آغاز شده، 4500 مورد بازدید بهداشتی صورت گرفت. در این بازدیدها، 3800 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش ایلنا، محمد رضایی افزود: در این طرح 2250 واحد تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی شامل رستوران‌ها، سردخانه‌های مواد پروتئینی، مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز و تخم‌مرغ، آشپزخانه‌ها، هتل‌ها و سایر مراکز مرتبط، توسط ناظرین بهداشتی دامپزشکی مورد بازدید و نظارت قرار گرفت.

وی به حجم فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی ضبط شده اشاره کرده و ادامه داد: در جریان بازدیدهای انجام شده بیش از 3770 کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی توسط بازرسان دامپزشکی ضبط شد. 2559 کیلوگرم از این حجم معدوم‌سازی شده و 36 واحد متخلف نیز به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین بر کشتار 17 هزار و 520 رأس دام سبک و سنگین و 2 میلیون و 568 هزار قطعه طیور زنده کشتاری نظارت بهداشتی انجام شد. این فرایند منجر به تولید 843 تن گوشت قرمز و 5517 تن گوشت سفید استحصالی شده است.

رضایی تصریح کرد: شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، به برچسب مشخصات محصول شامل تاریخ تولید و انقضاء و مهر دامپزشکی دقت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه، موضوع را از طریق تماس با سامانه 1512 اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی جهت پیگیری اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل