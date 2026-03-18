خارج شدن 3800 کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی از چرخه مصرف در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمد رضایی افزود: در این طرح 2250 واحد تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی شامل رستوران‌ها، سردخانه‌های مواد پروتئینی، مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز و تخم‌مرغ، آشپزخانه‌ها، هتل‌ها و سایر مراکز مرتبط، توسط ناظرین بهداشتی دامپزشکی مورد بازدید و نظارت قرار گرفت.

وی به حجم فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی ضبط شده اشاره کرده و ادامه داد: در جریان بازدیدهای انجام شده بیش از 3770 کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی توسط بازرسان دامپزشکی ضبط شد. 2559 کیلوگرم از این حجم معدوم‌سازی شده و 36 واحد متخلف نیز به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین بر کشتار 17 هزار و 520 رأس دام سبک و سنگین و 2 میلیون و 568 هزار قطعه طیور زنده کشتاری نظارت بهداشتی انجام شد. این فرایند منجر به تولید 843 تن گوشت قرمز و 5517 تن گوشت سفید استحصالی شده است.

رضایی تصریح کرد: شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، به برچسب مشخصات محصول شامل تاریخ تولید و انقضاء و مهر دامپزشکی دقت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه، موضوع را از طریق تماس با سامانه 1512 اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی جهت پیگیری اعلام کنند.

