اختصاص دو رام قطار رایگان و ۴۰۰۰ تخت اقامتی در منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس هادی مقدم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران از پیش ‌بینی و اجرای مجموعه‌ای از تمهیدات حمل ‌و نقل و خدمات در این منطقه خبر داد و افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و به ‌منظور تسهیل تردد و رفاه حال هم‌ وطنان و ارس ‌وندان، برنامه‌های ویژه ‌ای برای جابجایی مسافران و تأمین امکانات اقامتی در منطقه آزاد ارس تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مناسب سفرها و خدمات ‌رسانی به مردم در شرایط کنونی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با رویکرد خدمت ‌رسانی مؤثر و ایجاد آرامش خاطر برای هم ‌وطنان، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه حمل ‌و نقل، اسکان و خدمات شهری را در دستور کار قرار داده است تا تردد و اقامت در این منطقه با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه قطار نخست ساعت ۸:۳۰ از تبریز حرکت کرده و ساعت ۱۹:۰۰ باز می‌گردد و قطار دوم نیز ساعت ۹:۳۰ حرکت و ساعت ۲۰:۰۰ مسیر بازگشت را طی خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های اقامتی برای مسافران گفت: در حوزه اسکان نیز با هماهنگی و همکاری انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس، ظرفیت قابل توجهی برای اقامت مسافران فراهم شده است و بیش از ۴۰۰۰ تخت اقامتی به‌ صورت روزانه در هتل‌ها و مراکز اقامتی منطقه در دسترس خواهد بود. همچنین برای مدیریت بهتر حضور مسافران، مرکز ویژه اسکان نیز در منطقه آزاد ارس پیش‌بینی و راه ‌اندازی شده است.

مقدم ‌زاده در ادامه به تمهیدات در نظر گرفته شده برای جابجایی درون‌ منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: به‌منظور تسهیل تردد هم‌وطنان در طول مدت حضور در ارس و فراهم شدن امکان بازدید آسان از ظرفیت‌ها و اماکن مختلف منطقه، سه دستگاه اتوبوس دوطبقه در قالب سرویس‌های گردش در منطقه به ‌صورت رایگان در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. این اتوبوس‌ها همه‌ روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۳ شب در مسیرهای مشخص خدمات ‌رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه خدمت ‌رسانی به مردم در هر شرایطی از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد ارس است خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف خدماتی، حمل ‌و نقل و اقامتی، فضایی امن، آرام و منظم برای حضور هم ‌وطنان در منطقه فراهم شود تا مردم بتوانند با آسودگی خاطر از امکانات و ظرفیت‌های ارس بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: منطقه آزاد ارس در کنار تداوم فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی خود آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مسئولیت ‌های اجتماعی و ملی بهترین خدمات ممکن را به مردم عزیز کشور ارائه دهد و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تردد و رفاه حال هم‌وطنان استفاده خواهد کرد.

