به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عزیز نوروزی، در گفت و گویی با تاکید بر لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی هنگام خرید و نگهداری ماهی قرمز در آستانه فرارسیدن سال نو افزود: برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بروز آلودگی‌های احتمالی، شهروندان باید ماهی قرمز را تنها از مراکز معتبر و دارای مجوز خریداری کنند.

وی با بیان اینکه مردم از تماس مستقیم و حفاظت‌نشده با ماهی و آب استخرها پرهیز کنند، اظهار کرد: برای انتقال ماهی‌ها از ظروف یک‌بار مصرف یا بسته‌بندی‌های مخصوص حمل آبزیان استفاده شود تا احتمال آلودگی کاهش یابد.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: افراد باید پس از انتقال ماهی به منزل، آب ظرف حمل را بلافاصله تعویض و ماهی‌ها را به تنگ تمیز و از پیش آماده‌ شده منتقل کنند.

نوروزی، ادامه داد: آبی که برای نگهداری ماهیان قرمز استفاده می‌شود در صورت کلردار بودن، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از استفاده در هوای آزاد قرار گیرد تا کلر آن حذف شود زیرا که این کار برای حفظ سلامت ماهی و جلوگیری از استرس در زمان جابجایی اهمیت زیادی دارد.

وی یادآور شد: بر اساس توصیه‌های سازمان دامپزشکی کشور، مردم باید از خرید ماهیان بیمار، بی‌حال، دارای لکه بر روی بدن یا بدون رنگ شفاف خودداری کنند و علائم شنای غیرفعال یا حرکات نامنظم از نشانه‌های بارز بیماری در ماهیان است.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در حالی که برخی حیوانات خانگی مانند سگ، گربه یا خرگوش می‌توانند ناقل بیماری‌های خطرناک مشترک با انسان باشند، ماهی‌های قرمز از معدود جانورانی هستند که احتمال انتقال بیماری از آنها بسیار پایین است.

نوروزی افزود: این ماهیان، به دلیل ویژگی خونسرد بودن، حامل شمار اندکی از عوامل بیماری‌زا هستند و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که ما هنگام شست‌وشو و آماده‌سازی مواد غذایی مانند گوشت یا سبزیجات اصول بهداشتی را رعایت می‌کنیم، هنگام جابه‌جایی ماهی قرمز نیز باید از دستکش استفاده کنیم.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه رعایت همین نکات ساده می‌تواند ایمنی کامل را تضمین کند، گفت: ماهی قرمز نماد زندگی، سرزندگی و امید در سفره هفت‌سین است.

نوروزی، ادامه داد: حرکات آرام و رنگ درخشان این ماهی‌ها تاثیر مثبتی بر روحیه افراد دارد و نگهداری آن‌ها در خانه، به‌ویژه برای کودکان، تجربه‌ای آموزنده و آرامش‌بخش است.

وی یادآور شد: با آگاهی‌بخشی، رعایت توصیه‌های بهداشتی و خرید از مراکز مجاز، می‌توان علاوه بر حفظ زیبایی این سنت دیرینه، سلامت خانواده‌ها را نیز تضمین کرد و هدف ما حفظ نشاط نوروزی در کنار اطمینان از سلامت مردم و سازندگان این چرخه اقتصادی است.

انتهای پیام/