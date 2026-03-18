شهادت ۸ نفر در حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به دادگستری لارستان

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه طبق اطلاعات دریافتی ۴۷ نفر با کمک نیرو‌های امدادی از زیر آوار خارج شده‌اند، گفت: با توجه به اینکه دادگستری لارستان در حال ارائه خدمات قضایی بوده است، احتمال تغییر در آمار شهدا و مجروحین وجود دارد.

وی افزود: دشمن زبون پس از حمله هوایی اول به ساختمان دادگستری برای دومین بار حین امداد رسانی مجددا به ساختمان دادگستری حمله کرده است که طی حمله دوم تعدادی از نیرو‌های امدادی نیز مجروح و یک دستگاه آمبولانس نیز منهدم شده است.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از وخامت حال ۱۲ نفر از مجروحان این حمله از جمله رئیس دادگستری و دادستان لارستان خبر داد.

انتهای پیام/