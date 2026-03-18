خسارت به ۲۱ واحد صنعتی در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از آسیب دیدگی ۲۱ واحد تولیدی استان در طول جنگ اخیر خبر داد. ‌

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،  گفت: این تعداد واحد تولیدی هیچ یک نظامی نبوده و در روزهای اخیر در اثر حملات دشمن صهیونی و آمریکایی دچار خسارات مستقیم و غیر مستقیم شده اند. ‌

وی در خصوص رسیدگی به واحدهای آسیب دید اظهار کرد: گروهی متشکل از کارشناسان استانداری و اداره HSEE این اداره کل نسبت به تشکیل پرونده و آغاز فرایند برآورد خسارت و جبران اقدام می کنند. ‌

پرنیان ادامه داد: این فرآیند در خصوص واحدهای صنفی آسیب دیده از طریق اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان در حال پیگیری است. ‌

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی، با کمک بخش خصوصی موضوع تولید متوقف نشده است، افزود: از ابتدای آغاز جنگ همه واحدهای تولیدی موثر در زندگی روزمره شهروندان بویژه صنایع غذایی پای کار بوده اند.

