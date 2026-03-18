به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی در بازدید میدانی از پروژه‌های در دست اجرای توسط راه و شهرسازی فارس با اشاره به اهمیت پیوستگی در اجرای پروژه‌های ملی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ کیلومتر پروژه راهسازی در استان فارس در حال اجراست که تمامی این پروژه‌ها در طول ایام این جنگ تحمیلی توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی نیز بدون هیچگونه توقفی در دست اقدام هستند.

وی افزود: عرق مذهبی و میهن‌دوستی همکاران، پیمانکاران و مدیران مربوطه و تاکیدات وزیر راه و شهرسازی مانع از ایجاد هرگونه وقفه ای در اجرای این پروژه‌ها شده است و تمام تلاش ما این است تا تأکیدات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در روند پیشبرد پروژه‌ها به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به حجم عظیم فعالیت‌های نهضت ملی مسکن در استان خاطرنشان کرد: اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان فارس در دست اجرا قرار دارد که تمامی این پروژه‌ها با نظارت مستمر در حال اجرا هستند.

عبدالهی در ادامه به آمار آماده‌سازی زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۵ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در استان در حال اجرای عملیات آماده‌سازی هستند و این روند توسط ۷۵ شرکت پیمانکار در حال انجام است که تمامی آنها در ایام جنگ رمضان نیز مشغول به کار هستند.

