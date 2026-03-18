شهادت ۶ مرزبان آذربایجان غربی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به هنگ مرزی پیرانشهر

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی، در تشریح این خبر بیان داشت:در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به گروهان مرزی سیلوه هنگ مرزی پیرانشهر ۶ نفر از مرزبانان جان بر کف استان در راه حراست از کیان ایران اسلامی شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند .

وی افزود: تیم‌های امدادی و نیروهای خدمات‌رسان با حضور در محل ضمن انتقال مجروحین به مراکز درمانی در حال ارزیابی ابعاد این حادثه هستند.

سردار احمدی ادامه داد: مراسم وداع با ۶ شهید گلگون کفن مرزبان امشب ساعت ۲۱ در تجمع مردم بصیر و ولایی کلانشهر ارومیه در میدان ولایت فقیه برگزار خواهد شد.

