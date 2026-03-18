شهادت ۶ مرزبان آذربایجان غربی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به هنگ مرزی پیرانشهر
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از حمله هوایی رژیم صهیونستی و آمریکای جنایتکار به گروهان مرزی و شهادت ۶ نفر از مرزبانان آن فرماندهی و مجروحیت ۳ نفر دیگر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی، در تشریح این خبر بیان داشت:در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به گروهان مرزی سیلوه هنگ مرزی پیرانشهر ۶ نفر از مرزبانان جان بر کف استان در راه حراست از کیان ایران اسلامی شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند .

وی افزود: تیم‌های امدادی و نیروهای خدمات‌رسان با حضور در محل ضمن انتقال مجروحین به مراکز درمانی در حال ارزیابی ابعاد این حادثه هستند.

سردار احمدی ادامه داد: مراسم وداع با ۶ شهید گلگون کفن مرزبان  امشب ساعت ۲۱ در تجمع مردم بصیر و ولایی کلانشهر ارومیه در میدان ولایت فقیه برگزار خواهد شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
