استاندار فارس در بازدید از پایانه مسافری شیراز:
روند حمل و نقل مسافر در فارس به نحو مطلوبی انجام میشود
استاندار فارس گفت: با وجود حملات رژیم صهیونیستی و جنایتکاران وابسته به ترامپ، مردم استان با روحیهای بالا و آرامش قابل تحسین زندگی عادی خود را دنبال میکنند و دستگاههای اجرایی استان نیز شبانهروز برای استمرار خدماترسانی بدون وقفه در تلاشاند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بازدید از یکی از پایانههای مسافربری شیراز و گفتوگو با مسافران و کارکنان بخش حملونقل عمومی، اظهار کرد: در روزهایی که کشور تحت تهاجم دشمنان قرار دارد و در نتیجه آسمان کشور بسته شده است، عمده تردد مسافران عزیز بهویژه در روزهای پایانی سال از طریق ریل و حمل و نقل جادهای انجام میگیرد.
وی قدردانی از کارکنان و بررسی کیفیت و روند خدمترسانی را هدف این بازدید اعلام و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در گفتوگو با تعدادی از مسافران و رانندگان، رضایت خوبی از نحوه خدماترسانی شرکتهای حملونقل وجود دارد؛ شرکتهای مسافربری فعال در سالن پایانه نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی، از نبود مشکل جدی خبر دادند.
به گفته استاندار فارس، آثار فضای جنگ بر کاهش تعداد مسافران قابل مشاهده است که امری طبیعی بهشمار میآید.
امیری ادامه داد: تعدادی از مسافران بهمنظور انجام امور درمانی و پزشکی به شیراز سفر کردهاند که به اذعان ایشان مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانههایرسیراز علیرغم شرایط جنگی هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات خود نداشتهاند.
وی افزود: استان فارس با بیشترین طول راههای کشور در حوزه حمل و نقل جادهای شرایط مطلوبی دارد و تاکنون هیچ مشکل خاصی گزارش نشده و شرایط زندگی و فعالیتهای اجتماعی در استان کاملاً عادی و معمولی است.
امیری با اشاره به اصابت موشکهای دشمن به بخشهایی از استان در روزهای اخیر گفت: باوجود شرایط جنگی، بخشهای خدمترسان همچنان فعالاند و مردم با روحیهای بالا زندگی روزمره خود را دنبال میکنند.
استاندار فارس افزود: همانگونه که رزمندگان عزیز در سنگرهای نبرد با دشمن متجاوز مشغول دفاع هستند، وظیفه دستگاهها در جبهه اداری و اجرایی آن است که مردم سایه جنگ را احساس نکنند و خدمات بهصورت روان، منظم و حتی بیش از پیش ادامه یابد که خوشبختانه این هدف تحقق یافته است.
وی همچنین از صبوری و همراهی مردم شریف استان تقدیر کرد و خطاب به آنها اظهار داشت: فرزندان شما در همه بخشهای اداری و اجرایی استان، شبانهروز در خدمت به شما هستند تا هیچگونه وقفهای در ارائه خدمت ایجاد نشود.
وی در پایان از کارکنان دستگاههای اجرایی استان از معاونین استاندار و مدیران کل تا آنان که در دورترین نقاط فارس بینام و نشان مشغول خدمت صادقانهاند، قدردانی کرد.