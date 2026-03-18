آمبولانس امدادی در لارستان فارس هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1763332
روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان فارس از هدف قرار گرفتن یک آمبولانس جمعیت هلالاحمر در شهرستان لارستان هنگام انجام ماموریت امدادرسانی توسط هوایی رژیم صهیونسیتی آمریکایی خبرداد.
به گزارش ایلنا، این آمبولانس در حال امدادرسانی به مصدومان حادثه حمله هوایی بوده که مورد اصالت مستقیم موشک قرار میگیرد.
در این حادثه علاوه بر آسیب دیدن آمبولانس هلالاحمر، تعدادی از نیروهای امدادی و شماری از شهروندان عادی نیز مجروح شدهاند و تیمهای امدادی در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت مجروحان هستند.
حمله به امدادگران و آمبولانس هلالاحمر در حالی رخ داده است که این نیروهای امدادی صرفا در حال انجام مأموریت انسانی و کمک به مجروحان بودند.