بازرسی مشترک بر بازار محصولات کشاورزی در شیراز/ چند تخلف صنفی شناسایی شد

به گزارش ایلنا، حسن کشاورز در این باره گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم اطمینان از تأمین نیازهای اساسی مردم در آستانه سال نو، حساسیت بازرسی‌ها را افزایش داده‌ایم.

وی با اشاره به حضور سربازرس و بازرسان پرتلاش حوزه مرکزی و جهاد کشاورزی، جزئیات گزارش بازرسی را تشریح کرد: طی دو گروه نظارت و گشت مشترک که با دقت ویژه‌ای انجام شد، چندین فقره تخلف صنفی شناسایی و در قالب صورت‌جلسه رسمی ثبت شد.

کشاورز مهم‌ترین تخلفات کشف شده را اینگونه برشمرد: گران‌فروشی مطابق ماده ۵۷ قانون: در این مرحله از بازرسی‌ها، مواردی از عرضه محصولات با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب مشاهده شد که با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: عدم درج قیمت طبق ماده ۶۵ قانون: برخی واحدها از نصب برچسب قیمت بر روی کالاها استنکاف کرده بودند که این موضوع نیز خلاف مقررات است.

این مقام مسئول توضیح داد: عدم ارائه فاکتور خرید طبق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون: در برخی موارد، بازرسان با عدم همکاری فروشندگان در ارائه فاکتور خرید مواجه شدند که این امر رسیدگی به تخلفات احتمالی را دشوار می‌سازد.

کشاورز تأکید کرد: تمامی موارد محرز شده، بلافاصله در سامانه مربوطه ثبت و جهت رسیدگی و اعمال قانون در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت حوزه مرکزی با تمام توان در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از سودجویی و حفظ آرامش بازار در این ایام حساس تلاش خواهد کرد و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق شماره تلفن‌های اعلامی گزارش دهند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این نظارت‌ها و بازرسی‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی و با هدف جلوگیری از هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.

