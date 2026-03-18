رشد چشمگیر میانگین بارندگی فارس/ یک پنجم حجم کل آب سدها قابل بهرهبرداری است
از ابتدای سال آبی (مهرماه) جاری تا ۲۶ اسفند، میانگین بارش استان فارس به بیش از ۸۳ درصد میانگین متوسط ۵۷ ساله رسیده است.
به گزارش ایلنا، براساس آمارهای استخراج شده از ۳۳ ایستگاه سنجش در سراسر استان، میانگین بارندگی از ابتدای مهرماه امسال (آغاز سال آبی) تا ۲۶ اسفندماه، نزدیک به ۲۵۰ میلیمتر معادل ۸۳ درصد میانگین ۵۷ ساله استان است.
براساس این گزارش، با وجود بارندگیهای نسبتا خوب سال آبی جاری، روانابی آنچنانی حاصل نشده و تنها حدود یک پنجم مخازن سدهای در حال بهرهبرداری استان فارس، آبگیری شده و قابل استفاده است.
حجم کل مخازن ۱۰ سد در دست بهرهبرداری فارس بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون مترمکعب و حجم کل آب موجود در این مخازن تا صبح روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه، بالغ بر یک میلیارد مترمکعب یعنی عددی حدود ۳۳ درصد کل حجم مخازن، محاسبه شده است.
این در حالیست که فقط ۲۰درصد کل آب موجود در مخازن ۱۰ سد فارس یعنی حدود ۵۳۰میلیون مترمکعب، مفید بوده و قابل استفاده است.
روابط عمومی آب منطقهای فارس، با تاکید براینکه در حال حاضر برای تامین آب شرب شهروندان استان نگرانی وجود ندارد، لزوم رعایت توصیههای مدیریت مصرف بهینه آب را متذکر شده است.