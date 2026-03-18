۲ شهروند غیرنظامی در حمله هوایی به آزادراه خرم‌ زال به شهادت رسیدند/ انسداد محور برای تعمیرات

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه افزود: دشمن کوردل با حمله به زیرساخت ها و شهروندان عادی، اوج سنگدلی و دشمنی با ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

وی تصریح کرد: هم اکنون مسیر به دلیل انجام تعمیرات مسدود است و با توجه به حجم خودروهای عبوری در این مسیر ترانزیتی، محورهای جایگزین برای خودروهای سبک و سنگین به طور جداگانه تعریف شده است.

به گفته وی خودروهای سبک باید از مسیر جاده قدیم پلدختر تردد نمایند و خودروهای سنگین نیز تا اطلاع ثانوی از محور کوهدشت، زانوگه، پلدختر تردد خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص برخی اظهارات مبنی بر انتشار بوی گاز در مناطقی از خرم آباد توضیح داد: بررسی های لازم صورت گرفته، تمام زیرساخت های گازرسانی ایمن و استاندارد است و جای هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

پورعلی تاکید کرد: شهروندان بایستی در شرایط جنگی اختیار و اطلاعات را از رسانه های رسمی و موثق پیگیری نمایند، هر موضوعی در فضای مجازی را به عنوان خبر موثق تلقی نکرده و از بازنشر این موارد پرهیز نمایند.

صبح امروز نیز در حمله به یکی از مناطق مسکونی شهر دورود ده‌ها نفر شهید و زخمی شده اند و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.