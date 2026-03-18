تجاوز دشمن ۱۲۵۰میلیارد ریال به شبکه برق بوشهر خسارت زد

به گزارش ایلنا، غلامرضا حشمتی روز چهارشنبه با تسلیت شهادت جمعی از کارکنان خدوم صنعت برق کشور و محکومیت تجاوز دشمن خبیث آمریکایی-صهیونی افزود: تاسیسات برقی شبکه توزیع در استان بوشهر با وجود حمله‌های ناجوانمردانه به اماکن عمومی با ارائه خدمات سریع، مطلوب، منسجم و تلاشهای شبانه روزی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی بیان کرد: درحالی که بخشی از تاسیسات دچار حادثه شده ولی با تلاش‌های بی وقفه و شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، خرابی ها به سرعت رفع و نقاط آسیب دیده به شبکه برق متصل شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: با هدف تامین برق پایدار در چند هفته اخیر گروه‌های عملیاتی این شرکت به صورت شبانه روزی در خدمت هم استانی‌ها هستند.

حشمتی یادآورشد: از شهروندان هم‌استانی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی برق با اپلیکیشن برق من و شماره تلفن ۱۲۱ تماس حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر: کارکنان صنعت برق در سطوح مختلف در کنار رزمندگان مدافع از مرزهای هوایی، آبی و زمینی سرزمین‌مان در تلاش هستند تا علاوه بر روشنایی خانه هایمان، رفاه و آسایش را برای شهروندان تامین کنند.

وی گفت: کارکنان صنعت برق استان با ارائه خدمات مستمر و شبانه روزی به مردم در تلاش هستند تا کمترین وقفه‌ای در روند برق رسانی پایدار صورت نگیرد.