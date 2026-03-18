رئیس پلیس راه لرستان؛

آزادراه خرم‌آباد - پل زال برای انجام تعمیرات مسدود شد

رئیس پلیس راه لرستان از مسدود شدن محور آزادراه خرم‌آباد - پل‌زال به علت انجام تعمیرات خبر داد و گفت: رانندگان می‌توانند تا پایان عملیات، از جاده قدیم خرم‌آباد - پلدختر به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «شهرام شادابی‌چگنی» روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه در گفت و گو با خبرگاران اظهار کرد: محور آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال به علت انجام تعمیرات و بهسازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود شده که هم اکنون عوامل راهداری و پلیس‌راه در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای تسریع در روند کار در حال انجام است. 

وی افزود: رانندگان می‌توانند تا زمان بازگشایی کامل آزادراه، از جاده قدیم خرم‌آباد – پلدختر به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند که توصیه می‌شود با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقف‌های غیرضروری تردد داشته باشند.

 

انتهای پیام/
