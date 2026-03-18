شهادت 6 رزمنده اسلام در پی حمله موشکی به منطقه عملیاتی غرب کشور

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: سرهنگ دوم پاسدار محمد بادران، کارمند پاسدار محمد سعیدی‌نیا، کارمند پاسدار احمد حسیبی قاسم‌آبادی، سرهنگ پاسدار محمدتقی کمانی، سرهنگ پاسدار غلامحسین صادقی و سروان پاسدار علی غیاث‌آبادی، در روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1404 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: ساعاتی پیش در روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه، رژیم صهیونیستی در پی شکست‌های ترمیم‌ناپذیر خود در برابر مقاومت ملت ایران و ایستادگی مردم و سرشکستگی مقابل اراده رزمندگان اسلام، بر اثر بمباران منطقه عملیاتی کرمانشاه این رزمندگان را مورد هدف قرار داد و به فیض شهادت نائل آمدند.

در اطلاعیه روابط‌عمومی گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل 42 قدر آمده است: با محکومیت شدید این جنایت و تبریک و تسلیت شهادت این شهدای گرانقدر به آحاد ملت شریف و قدرشناس استان مرکزی، به اطلاع می‌رساند که برنامه‌های انتقال، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهیدان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/