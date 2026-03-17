تمدید کارت راهنمایان گردشگری منقضی فارس تا پایان فروردین ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، حیدرعلی زادهدیان‌نژاد گفت: این تصمیم به دلیل عدم امکان انجام فرآیند فنی تمدید و صدور کارت در حال حاضر اتخاذ شده است. طبق این مصوبه، راهنمایان می‌توانند تا پایان فروردین سال آینده از کارت‌های منقضی‌شده خود در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای استفاده نمایند.

‌معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: در صورت تغییر شرایط یا تکمیل فرآیند صدور کارت‌های جدید، اطلاع‌رسانی مجدد انجام خواهد شد و راهنمایان محترم به‌موقع در جریان قرار می‌گیرند.

زاهدیان نژاد افزود:صنعت گردشگری استان فارس یکی از بخش‌های مهم اشتغال‌زا در منطقه است و راهنمایان گردشگری نقش اصلی در ارائه خدمات به مسافران داخلی و خارجی دارند. تصمیم اخیر با هدف حفظ تداوم خدمات گردشگری و حمایت از فعالان این بخش اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: این تمدید موقت بوده و در نهایت فرآیند رسمی صدور و تمدید کارت‌ها به صورت عادی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/